台灣大學今（19日）舉行校務會議，會議結束後，台大校長管中閔在臉書寫下，會後和會議代表分享最近和同仁的2段對話，其中一個是他跟同仁分享設立了永續發展推動委員會和永續辦公室，正在規劃各項永續工作，而對方聽完說，「永續工作很重要，做好這件事，你就可以含笑而去了」；這讓不尋求續任校長的管中閔直喊「我願意含笑，但可以不要『而去』嗎？」

管中閔在今日校務會議結束後，和會議代表分享最近和同仁的有趣對話，其中一段是，自從他宣布不尋求續任校長後，有些同仁和他談話時都會先說「校長，你的時間不多了」；這讓他忍不住說，可是，「校長的時間」和「校長任期的時間」並不一樣，好嗎？

另外，過年前有同仁問管中閔「2022年你還計劃做些什麼事？」管說了校內一些工作，特別強調「我們設立了永續發展推動委員會和永續辦公室，正在規劃各項永續工作」；此時該位同仁聽了很滿意，說「永續工作很重要，做好這件事，你就可以含笑而去了」。

這也讓管中閔說，「我願意含笑，但可以不要『而去』嗎？」他並在文末用Hashtag寫下，「中文教育不能等」、「感到淡淡的哀傷」。對此有網友在其臉書貼文留言表示，「校長跟同仁都很幽默」、「好幽默，您別介意」。

另外，管中閔在去年10月校務會議上無預警宣布不續任，任期到明年1月7日，為此台大之前舉行臨時校務會議，投票選出校長遴選委員會代表，包含台大醫院院長吳明賢、聯發科董座蔡明介與永豐金控董事長陳思寬等人皆入列，預計在10月7日前，由校長遴委會投票產生校長當選人。