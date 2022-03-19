大陸《中國環境報》19日報導，大陸國務院國家資源委員會16日宣布將成立科技創新局、社會責任局，其中，重要性更加凸出的社會責任局的重點工作任務，是圍繞推進「雙碳」（碳達峰、碳中和）工作、安全環保工作以及踐行環境、社會和治理（ESG）理念等，與生態環保工作緊密相連。

大陸國資委表示，國資委原有「科技創新和社會責任局」，此次拆開成立兩個新局，「意味著科技創新和社會責任這兩項工作的重要性都更加凸出了。」商道縱橫總經理郭沛源認為，單設社會責任局，對更好指導和監督央企國企履責很有意義。

去年，大陸國資委印發的《關於推進中央企業高品質發展做好碳達峰碳中和工作的指導意見》中指出，中央企業在關係國家安全與國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域占據重要地位，同時也是中國碳排放的重點單位，應當在推進國家碳達峰碳中和中發揮示範引領作用。

「凸出抓好中央企業碳達峰碳中和有關工作，『一企一策』有力有序推進『雙碳』工作；抓好安全環保工作，推動企業全過程、全鏈條完善風險防控體系」，是社會責任局的重要工作內容之一。

郭沛源認為，「雙碳」目標與高品質發展關係密切，不僅是生態環保的問題，更關係著新發展理念和企業經營理念。「雙碳」轉型沒有「一招鮮」的辦法，每個企業要根據自身特點量身定做自己的路線圖。「首先考慮行業，有哪些碳中和技術路線；其次考慮地區，不同地方應根據地方經濟、產業發展狀況設置不同的零碳路線圖。」

郭沛源認為，央企面臨體系比較龐大，分公司、子公司、控股公司及參股公司比較多，如何將生態環保意識和要求貫徹到整個體系，是比較現實的挑戰。如何加強對子公司監管？他建議，一是分類施策，重點關注環境風險高的下屬企業；二是數位化管理，像管財務績效一樣將環境風險量化起來，即時或定期匯總、監控。

報導稱，大陸央企踐行 ESG理念、履行社會責任過程中，哪些方面需要加強？「實際上，央企在履行社會責任過程中，時間較長，經驗較豐富。」郭沛源表示，新形勢下，應有更新的目標。比如，如何主動適應並引領國際規則標準制定，有更大的話語權？ESG理念與企業社會責任（CSR）之間如何銜接？

中國有色金屬工業最早「走出去」的中國有色集團，很早就感受到了適應國際規則標準、履行社會責任的必要性，集團公司每年定期發布可持續發展報告，各上市公司也每年發布社會責任報告。未來，還要建立起自上而下的ESG管理模式。

經歷過中央生態環保督察，中國有色集團表示，未來工作要著眼「雙碳」目標實現，推動減汙降碳協同增效。一方面，大力強化科技創新力度；另一方面，加快綠色礦山建設，開展清潔生產。