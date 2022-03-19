72歲國寶級喜劇演員顧寶明驚傳病逝，他的妻子和小孩都陪伴在旁，家人、親友及戲迷們都感到不捨。果陀導演梁志民稍早在臉書證實，寫道「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。」他隨後上傳顧寶明2年前在舞台劇的最後一幕，謝幕時顧寶明主動伸出手牽起郎祖筠，兩人一起向台下觀眾鞠躬，台下爆出如雷貫耳的掌聲，最後由郎祖筠攙扶著他下台。

顧寶明前年曾客串演出電影《消失的情人節》，片中演出亮眼，由於當時已受自律神經失調所苦，他仍帶著病體演出，可見對表演的熱愛。導演陳玉勳在電影宣傳時曾表示，顧寶明多年前拍《健忘村》後就去大陸工作，從大陸回來就生了一場大病，確切什麼症狀不清楚，再拍《消失的情人節》時已是稍微好一點的狀態，但還是很容易疲累，他跟郎祖筠都鼓勵顧寶明要打起精神繼續演戲病才會好得快。

他一生熱愛表演，曾在表演工作坊演出《暗戀桃花源》再版、《暗戀桃花源》、《圓環物語》；屏風表演班《合法犯罪》、《半里長城》；蘭陵劇坊《今生今世》、《荷珠新配》。

果陀導演梁志民也放出他在舞台劇上的最後謝幕，顧寶明與郎祖筠在舞台劇《接送情》以兩岸大時代為背景下的小人物，當時郎祖筠透露顧寶明對待表演的態度認真，兩人都用盡全力，顧寶明坦言，「甚至有的時候排完戲後，哭了一晚。」，敬業態度令人佩服。

顧寶明的最後一場舞台劇，與郎祖筠兩人站在台上，當時年邁的顧寶明向台下的觀眾鞠躬，期間忍不住拭淚，台下的觀眾掌聲如雷貫耳，顧寶明似乎也頗為感動，沒想到如今告別他最喜歡的舞台，令人不勝唏噓。