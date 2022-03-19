近來名人婚變及爭奪子女新聞不斷，藝人王力宏與妻子李靚蕾17日才首次開庭，義國藍姓富商和詹姓空姐爭女案更驚動大法官，今年剛好成立第20年的司法院少年及家事廳，廳長謝靜慧也提出願景，指出未來少家廳將精進「以子女為本位」的家事調解制度、落實聯繫機制、優化專業團隊、完備相關法制、打造溫暖且富有人性的少家法院（庭），以保障兒少自我健全成長的發展權和最佳利益，妥適處理少家事件。

成立於2002年3月18日的司法院少年及家事廳，廳長謝靜慧從少家廳前身「少家小組」就開始參與少家廳的成立、2012年《家事事件法及少家法院組織法》施行、成立少家法院以及2019年主責修正《少年事件處理法》等重要階段，見證少家業務階段性的重大變革。

對於邁向下一個20年，謝靜慧表示，少家廳將在過往奠定的良好基礎上繼續努力，完成多項法制及組織改革工程，積極回應社會對於少年及家事司法業務的期待與需求，包括：制定《少年及家事法院組織法》、《家事事件法》；設立台灣高雄少年及家事法院、一二審法院設家事法庭；引進家事調查官、採專業調解前置制度；修正《少年事件處理法》，翻轉虞犯印記、觸法兒童回歸教育行政輔導等。