苗栗1名76歲劉姓老婦，今(19日)清晨5時40分在苗栗市區遭到賓士轎車撞擊送醫後不治。肇事車主當場逃逸，未料事隔半個小時，肇事車輛卻被發現在英才路旁起火燃燒，警消撲滅後赫然發現起火轎車是賓士車，但車牌卻被拔掉，約清晨7點，車主突然帶著兒子到警局投案，自稱是兒子開車出門後因為喝醉車子遭不明人士偷開走，但經過警方曉以大義，車主兒子才坦承是酒駕肇事，目前警方正積極釐清案發經過。

19日清晨5時40分左右，1名76歲的劉姓老婦徒步前往南苗市場購物，行經市場前的苗栗市中山路與民生街口時，遭1部賓士車衝撞，賓士車肇事後加速逃逸，路人見狀報案，苗栗消防分隊人車趕抵現場，發現劉婦已失去生命跡象，緊急送醫搶救。

轄區苗栗警分局南苗所員警趕抵現場，根據目擊者提供肇事車號展開搜索，發現肇事賓士車逃逸後在苗栗市區四處流竄，幸好沒有其它無辜民眾受害。

事隔半小時，有民眾發現苗栗市英才路1棟仍在興建中的民宅前方，有1部汽車正起火燃燒，消防隊獲報趕往，發現火勢相當猛烈，整部車已完全燒毀，車上並無人員，警方稍後趕到時，赫然發現燒毀車輛也是賓士車，與先前通報查緝的肇事賓士車型式顏色相似。

但就在警方比對車輛時，登記車主卻帶著孩在酒醉的兒子現身警局自首，但一再辯稱是兒子喝醉酒後，車子被偷，一度否認犯案。但警方高度存疑，經過提出相關跡證讓父子觀看後，父子倆人才坦承是酒駕肇事後燒車滅證，目前警方正深入調查肇事過程。