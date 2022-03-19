由台北藝術大學舞蹈學院新生代創作者組成的焦點舞團，今年再度突破疫情限制，透過線上與實體並行方式，完成多部當代舞作排練，包括國際編舞家桑吉加《火柴人》、前荷蘭舞蹈劇場資深舞者婁夢涵新作《闇黑之夢》等多部舞作，昨日首場呈現，觀眾反映熱烈。

藝術總監張曉雄表示，過去兩年間，受全球疫情影響，常規的展演和教學略受影響，「但在基本維持實體教學的基礎上，靜下心來、放慢腳步，也讓學生在專業舞台磨練上有更多著力，在表演和創作技法上也有更多打磨和深化。」

張曉雄表示，雖然國際交流無法直接面對面，但透過網絡連結，也打破地域封鎖，舞團開始線上編舞，是全新的學習，也因此有了更多新可能。

北藝大舞蹈系主任吳易珊表示，焦點舞團行之有年，學生們在學校學習如何成為一名舞者，除了鍛鍊舞藝，還藉著舞團，學習舞蹈節目製作的各種環節。學習成果除了在校內演出，同時推展到外縣市巡演。

演出將於3月19日至20日在台北藝術大學展演中心舞蹈廳、4月16日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳、4月23日在桃園展演中心展演廳、5月7日在台中中山堂演藝廳、5月11日在高雄衛武營國家藝術文化中心戲劇院登場。