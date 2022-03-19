金門成功形塑年輕化遊程形象，不斷累積目標客群來金門旅遊的吸引力。（李金生攝）

華航空姐、空少遊金門，成為島嶼旅遊賞心悅目的亮點。（李金生攝）

金門縣府舉辦星光節，攜手鄉鎮公所推動金門觀光品牌年輕化。（金門縣府觀光處提供）

金門縣政府推動觀光品牌年輕化，3年多來已有可觀成果，包括規畫空姐空少遊金門、網紅打卡分享和星光節、海洋藝術季， 以及「寧靜之歌」及「牆外」等觀光行銷影片累計超過4000萬次的點閱率，均吸引更多年輕族群跨海來玩，讓美麗島嶼洋溢更YOUNG的蓬勃氣氛。

縣府觀光處說明，根據中華電信大數據分析，今年1至2月金門旅次平均年齡為43.46歲，較前3年同期的2021年46.78歲、2020年47.51歲、2019年47.67歲，呈現逐年下降，愈來愈年輕的趨勢。

推動金門觀光品牌年輕化是縣長楊鎮浯重要政見，觀光處近年規畫空姐空少、知名網紅跨海體驗的輕旅行和暑假親子遊、星光節、海洋藝術季等系列活動，搭配擁抱海洋的藍色公路，成功形塑年輕化遊程形象，不斷累積目標客群來金門旅遊的吸引力。另如「寧靜之歌」及「牆外」等觀光行銷影片也累計超過4000萬次的點閱率，更讓旅遊行銷藉由新載體，擴大觸及年輕人的影響力。

在觀光品牌不斷推陳出新的同時，縣府也針對「老兵召集令」、「中秋博狀元餅」等活動，持續深化和添加網紅私房景點、戰地祕境新元素，在懷舊族群和新世代之間搭橋，讓旅遊意象和活動內涵更加多采多姿，打造更全齡化，老少咸宜的觀光品牌。

縣府也在產業方面，用心輔導青年創業，以近年爆紅的陽翟大街為例，已輔導地區10餘名在地青年投入創業，透過年輕人的新創意帶來旅遊新能量，起到為金門觀光島嶼再加分的作用。

觀光處表示，今年度將持續推出親子遊、樂高積木、濱海遊憩等系列活動，規畫多元有趣的新亮點，讓遊客享受隨處玩、隨時拍、隨意分享的金門旅遊樂趣。