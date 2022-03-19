2022全英羽球公開賽接近尾聲，19日進入4強對決，台北時間晚間6點世界球后戴資穎迎戰世界排名第4的韓國選手安洗瑩，小戴持續朝個人全英賽第4冠努力；寶島一哥周天成同樣入列全英賽4強，預計台北時間20日清晨挑戰頭號種子安賽龍（Viktor Axelsen）。

18日晚間戴資穎21比10、21比11擊退上屆冠軍、日本選手奧原希望，再度晉級到全英賽4強，小戴曾在2017、2018、2020年3度於全英賽奪冠，只要再奪冠，就能追平印尼退役名將王蓮香在1990、1991、1993、1994年4冠紀錄，並列21世紀全英賽最多冠選手。

戴資穎和安洗瑩在BWF巡迴賽交手過2次，雙方1勝1敗不相上下，最近一次過招是2020 BWF年終總決賽，當時小戴直落二獲勝。

周天成曾在2020年獲得全英賽亞軍，創下台灣男單最佳名次，那次決賽就是不敵安賽龍，儘管兩人歷史對戰周天成2勝13敗，但場上比賽總堅持到底的天哥，絕對不會放棄任何獲勝機會、全力以赴。