泡麵一直以來都是人們嘴饞或月底口袋空空時的最佳良伴。不知道大家記不記得好前幾年曾經流行過把一整顆布丁加在泡麵裡？那時剛開始都沒人敢嘗試，因為覺得聽起來怪噁心的，沒想到後來奇妙的口味大受好評。去年甚至已經出現將整顆布丁倒進拉麵湯底裡的吃法，不禁讓人感嘆現代人很喜歡把食物混在一起吃，如果是以前一定無法接受。最近，有網友在臉書分享了一個泡麵的全新吃法，引起不少同好響應，讓我們一起來看看吧！

網友自創「水餃麵」(圖/爆廢公社)

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示自己從小到大都很喜歡把泡麵跟水餃加在一起煮。原PO稱這道為「水餃麵」，並說除了這兩樣，還會加入一些配料，像是貢丸或是雞蛋，讓整碗麵變的十分豐盛。但他的女友對於這樣的組合不能接受，認為湯底會變得混濁，而且這樣是兩樣主食配在一起，這樣的說法讓原PO聽了很無奈，只好發文向社團的網友取暖「還有誰也這樣吃的，讓我知道我不寂寞」。

不少網友表示這樣就是滿滿的澱粉 (示意圖／shutterstock)

貼文引來不少網友討論，許多人站出來說雖然這樣吃很不健康，但自己平常也會這樣吃。同好們表示「我弄一次泡麵加水餃給我老公吃，他就直接愛上了，每次都在那邊『我可以加水餃嗎、我可以加水餃嗎？』」、「水餃單獨煮，撈起來放著，煮好泡麵，再下水餃，才不會因為麵皮水味道影響泡麵口味，我以前也會這樣吃」、「終於找到同好」、「我也喜歡這樣吃，喜歡什麼就下什麼」。不過也有部分網友持反面意見表示支持原PO女友，覺得把任何餃類丟進湯裡都不優，連餛飩都不太能接受。