婆媳之間一直都是難解習題，尤其再扯上生小孩相關，更是相當常見話題；網路上就有一位人妻分享，她之前已經生了三個可愛女生，但因為家裡婆婆跟老公都希望能再有一男生，經過多方努力她也懷上了男生，但她卻在知道這好消息時後瞬間崩潰，不知道接下來該如何是好。

一名人妻看到超音波為男生後，更不知道該如何是好。（示意圖／Shutterstock）

該名人妻於「匿名公社」以《懷了兒子卻高興不起來》為題發文，原PO表示她已經連續生了三個女生，因為婆婆跟老公因為之前連生都女生關係，加上懷孕四個月時確認超音波結果後，醫生說「有可能是女生」，讓她瞬間又掉到地獄；包含婆婆及老公都沒給過她好臉色，只有公公說「女生也不錯阿」，直到最近再照一次超音波，發現這胎居然是男生時，讓她瞬間在診間大哭，因為她無法想像這消息傳回家後，前三胎女生是否會被冷落，開始想像接下來會發生的轉變，讓原PO覺得經過這次事件已看清家裡態度，反而不知道該怎麼辦。

網友一片認為生男女其次，重點是小孩健康。(示意圖/達志影像)

貼文出來後也獲得許多網友聲援「這就是老一輩重男輕女觀念」、「換做是我，生一整個女籃球隊，我照養」、「生男生女都沒關係，健康最重要」、「男孩女孩一樣好，恭喜妳」、「什麼年代，怎麼還有這種事」、「天阿，想給妳一個擁抱」；但其實對於媽媽來說，這種生男女議題真的給人極大壓力，若遇上老公又沒站在同一邊，真的是讓人很喪氣；若還有溝通空間的話，建議還是能夠多坐下來倘開心胸找共識。