一名住在烏克蘭的中國民眾用社群媒體上傳烏克蘭現況，卻因此遭中國網友批評叛國，甚至朋友和他斷絕往來。但他無意停止上傳影片、也無意離開烏克蘭，要繼續替烏克蘭人發聲。

王吉賢是一名來自中國北京、已經住在烏克蘭奧德薩（Odesa）4年的程式設計師，他利用YouTube、微信和抖音等社群媒體上傳在奧德薩的所見所聞。在俄羅斯侵略烏克蘭之後，他的社群帳號成為傳遞烏克蘭人真實生活的平台。

王吉賢接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時表示，在抖音上看到很多中國人讚揚俄羅斯侵略烏克蘭的行為，他感到非常生氣，決定拍影片讓大家看看真實戰場的模樣。

戰事爆發後，王吉賢的社群帳號成為關注焦點，他的內容顯然和中國國家媒體不一樣。例如中國國家媒體曾經報導來自俄羅斯的假消息，宣稱烏克蘭軍人使用納粹手段。王吉賢因此上傳了一段影片，他在影片中拿著中國護照說：「這些烏克蘭人不是納粹，他們是工程師、一般人和理髮師。」

中國在俄羅斯入侵烏克蘭的事件中試圖保持中立，未譴責俄羅斯，中國的社群媒體上充滿了支持俄羅斯的言論，王吉賢希望改變這個現象。戰事爆發前他的社群媒體多是關於生活和藝術；現在完全不一樣了，許多影片在夜間拍攝，背景是爆炸和空襲警報的聲響，有的則是安靜的街道。

王吉賢的社群媒體開始湧入大批觀看者，許多中國人批評他是國家叛徒，有留言說：「你不需要這本中國護照，你忘了你從哪裡來的，國家的立場應該是所有中國人的立場。」

王吉賢對CNN表示：「我不懂我哪裡背叛國家了？」他也不懂中國或俄羅斯的立場，他知道的就是每天城市都在戰火之下、每天都有人死亡。

陌生人的批評並不真正影響王吉賢的心情，但是朋友因此和他斷絕關係就讓他很受傷。王吉賢在中國大使館工作的朋友質疑他是拿了錢才上傳這些影片，王吉賢解釋做這些不是為了賺錢，但這名朋友對王吉賢表示：「你的所作所為不符合國家利益，我要和你斷絕往來，我們拉黑對方吧。」

不只如此，他的影片在中國網路社群遭到封鎖。他的影片全數上傳YouTube，其中內容的80%可以留在微信，其中只有20%可以留在抖音。王吉賢覺得非常沮喪，7日他上傳了一段用黑膠帶把自己嘴巴封住的影片，向各界表示他仍然安全。在接受CNN採訪之後，王吉賢在中國的社群媒體帳號遭到封鎖，他因此無法和家人聯繫。

許多人叫王吉賢不要再上傳這些影片，但他無意這麼做。他表示想要替烏克蘭人發聲，在他眼裡，這些烏克蘭人都是英雄，「我看到的人勇敢又冷靜，我要提醒大家是誰在死亡，是誰在被殺害。」

王吉賢同時收到來自四面八方的鼓勵，有些人表示支持烏克蘭，有些人要他趕快離開烏克蘭，王吉賢同樣無意這麼做，不只是因為對奧德薩的感情，還有他無法忍受有人在他面前被欺凌，「我如果走了我會後悔一輩子，除非戰爭結束而且烏克蘭贏了，否則我不會離開。」