喜劇演員顧寶明因心肺衰竭病逝，享壽72歲，台灣演藝圈痛失一名國寶級演員，噩耗傳出後震驚各界，闖蕩演藝圈多年的他，曾奪下金鐘、金馬許多獎項，堪稱實力派演員，尤其在《櫻桃小丸子》真人版中飾演友藏爺爺，不僅帶給觀眾深刻印象，就連作者櫻桃子看到照片都哈哈大笑。

顧寶明1978年起參與話劇演出，並在張小燕主持的綜藝節目《綜藝100》短劇中打開知名度，戲路相當多元化的他，不僅演過《投名狀》、《消失的情人節》等電影，也曾參與偶像劇《公主小妹》演出，輕而易舉演活各類角色的他，不難看出其精湛演技，更奪下金鐘獎視帝、迷你劇集最佳男配角獎及金馬獎最佳男配角等獎項，可以說是實至名歸。

最令台灣觀眾印象深刻，就是在真人版《櫻桃小丸子中》，飾演友藏爺爺的角色，由於外型及神韻都相當神似，因此被譽為「全世界最像友藏的人」，就連作者櫻桃子看到他的照片都笑到無法自拔。

果陀導演梁志民稍早在臉書證實死訊後，寫道「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。」隨後上傳顧寶明2年前在舞台劇演出的最後一幕，只見他在謝幕時牽起郎祖筠的手，兩人一起向台下觀眾鞠躬，台下立刻傳出如雷貫耳的掌聲，如今此畫面將永成追憶，永遠長存在所有人心中。