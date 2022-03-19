明天（20日）就是二十四節氣中的春分，意味著春天已經過了一半。這日南北半球受光相等，晝夜平分，這天以後北半球將開始晝長夜短，溫度、濕度也會出現變化。專家表示，這個季節要注意肝臟的保養，由於肝臟與情緒調節有關，建議民眾多做舒緩運動，避免心情太急躁。飲食方面，由於此時濕氣變重，可多吃薏仁去濕，且要避免油膩、生冷、辛辣的飲食。

新光醫院中醫科主治醫師劉宗翰表示，從中醫觀點來看，此時第1個要注意的是肝的保養，再來就是腸胃。春天就是養肝的季節，但養肝並不意味著吃補品，而是要注意作息、飲食。

春季養肝有2個重點，第1是要確保心情平靜。劉宗翰表示，肝臟的健康和情緒有關，若工作太多，人就會變得急躁，建議民眾要調節好情緒，讓自己平靜一點。第2個重點則是運動，可進行舒緩運動，例如瑜伽、八段錦、甩手功等，伸展四肢。

至於這個季節的飲食，劉宗翰表示，由於濕氣變多，在飲食的通則上，建議可攝取性質平和的食物，例如五穀雜糧、薏仁等。由於太冰冷的食物會增加濕氣，此時也要避免攝取。他推薦民眾多吃這個季節常見的薏仁，把體內的濕氣排出。

許多人會認為，吃辣能促進流汗，也能幫助去除體內濕氣，但劉宗翰提醒民眾，辛辣飲食在寒冷的冬季可接受，但現在已經到了3月，事實上已不宜再攝取。近期氣候變化大，很多病菌也會找上門，腸胃炎的問題也增多，若再吃辣，恐會刺激腸胃，且辣味的飲食多為高油脂、高熱量，吃太多一樣對腸胃不好。