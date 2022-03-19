台中市長盧秀燕表示，磐石會新上任會長鄭國烟經營「百和興業」，疫情中訂單源不斷，續環保堅持努力，做到零排放，成為全世界企業指標，和台中市府施政方向不謀而合。（盧金足攝）

彰化縣長王惠美出席祝賀時，積極向業者招商，來中科二林園區投資，帶動中台灣經濟發展。（盧金足攝）

在台灣產業界「喊水會堅凍」的磐石會，也是全台最大上市櫃企業家聯誼組織，19日舉第24、25屆會長交接。（盧金足攝）

百和興業(KY)鄭國烟擔任第25屆會長，強調將以「零碳未來，共創永續」作為第25屆精神標磐石會的課題。（盧金足攝）

磐石會19日舉第24、25屆會長交接，台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美出席祝賀，也努力拚招商。（盧金足攝）

在台灣產業界「喊水會堅凍」的磐石會，市值突破2兆元，也是全國最大上市櫃企業家聯誼組織之一，19日舉第24、25屆會長交接，由百和興業(KY)鄭國烟掌舵第25屆會長，台中市長盧秀燕擔任監交人表示，磐石會市值突破2兆元以上，與中央政府總預算2兆元一樣，創造台中重要經濟版圖，彰化縣長王惠美出席祝賀時，積極向業者招商，來中科二林園區投資，帶動中台灣經濟發展。

磐石會19日在台中長榮桂冠酒店舉辦第24屆及第25會長交接，聖暉工程科技董事長梁進利卸任，由百和興業(KY)鄭國烟擔任第25屆會長，副會長由富旺國際開發董事長林正雄接任。

盧秀燕表示，磐石會創造經濟奇蹟，100多個會員合計資本額高達2兆以上，2兆是多大的金額概？她以中央政府1年的總預算即是2兆為例，磐石會實力驚人，面對疫情各產業能化危機為轉機，繼續接訂單。

盧秀燕感謝磐石會在疫情期景贈送台中市府防疫行動車，可以載護人員到據點打疫苗，新上任會長鄭國烟經營「百和興業」，疫情中訂單源不斷，佩服他的永續環保堅持努力，做到零排放，成為全世界企業指標，和台中市府施政方向不謀而合。

「比別人走前面比別人花多錢投資環保設備，很多訂單業績反而是因為綠色企業而來」，盧秀燕說，磐石會與台中市府攜手同行，台中市到2月15日招商引資成績破1兆以上，8項經濟指標包括成立家數，實收資本額都是6都第1名。

王惠美表示，新任會長是彰化人，也是彰化之光，中科在彰化開發二林園區，廠商要設廠擴建歡迎來彰化。

鄭國烟強調，將以「零碳未來，共創永續」作為第25屆精神標磐石會的課題，處於新時代、新環境及新的趨勢中，磐石會作為中部地區各產業的領頭羊，必須從自身企業做起，與供應鏈、客戶、員工、產業及政府合作，落實環境永續與實踐，攜手共創永續與零碳未來。

鄭國烟指出，磐石會固守中部地區經濟命脈，台灣目前受到新冠疫情與各類極端氣候帶來的劇烈影響與威脅，但磐石會致力於因應氣候變遷、減緩環境衝擊，肩負起企業社會責任，守護這片土地，為地球盡心力。

台中磐石會現有110家會員，成員大部份為上市櫃公司董事長與CEO市場遍布全球，磐石會是上市櫃企業家聯誼組織，更是中部地區乃至全台經濟實力的展現。