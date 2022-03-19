蔡英文總統今出席「中華民國童軍總會111年童軍節慶祝活動」，總統致詞時表示，這次大會也特別舉辦義賣活動，所獲得的款項將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途；她也鼓勵所有童軍夥伴，對於海內外的人們，都可以積極提供協助，努力實踐童軍銘言。

總統致詞時表示，今天很高興再次來到陽明山童軍露營場，跟全國童軍夥伴一起參加童軍節慶祝大會。看到童軍夥伴們精神飽滿，也讓她覺得充滿活力。

總統也感謝潘文忠部長和教育部同仁的努力，因為大家用心管理營地，讓陽明山童軍露營場具有國際級露營場的條件，提供童軍夥伴一個很棒的活動場地。

總統說，她要藉今天這個場合，重申童軍銘言，第一、「準備」。第二、「日行一善」。第三、「人生以服務為目的」。作為童軍的一分子，都要努力實踐團結合作及互助扶持的精神。

總統接著說，這段時間以來，從防疫到烏克蘭局勢，我們都可以看到臺灣人民團結向國際伸出援手，成為世界上的良善力量。這也是相互扶持的最好表現。

總統指出，這次大會也特別舉辦義賣活動，所獲得的款項將用於賑濟烏克蘭和其他公益用途。她也感謝林右昌理事長和籌備義賣的夥伴，大家真的非常用心，也要鼓勵所有童軍夥伴，對於海內外的人們，都可以積極提供協助，努力實踐童軍銘言。

總統表示，過去6年來，臺灣的童軍活動持續蓬勃發展。她要特別肯定林右昌理事長的付出和貢獻。在傳承創新的理念下，林理事長成功帶領我國童軍走向世界，更將童軍活動和這塊土地連結起來，讓社會各界認識童軍，也讓青少年喜歡童軍活動。

總統說，今年6月，林右昌理事長將卸下重擔，相信下一屆童軍總會理事長將秉持童軍精神，接棒這幾年的耕耘成果，繼續和大家一起推展童軍運動。

總統強調，政府也會全力支持童軍總會，持續參與各項國際童軍活動，讓童軍夥伴能夠走向世界，跟各國童軍夥伴有更多的互動交流。我們一起努力，為國家也為國際社會服務奉獻，共同創造更美好的社會。

隨後，林理事長呈獻總統「童軍總會第25、26屆成果專書」，也向總統說明此次義賣款項將捐助烏克蘭，展現童軍為國際服務奉獻的精神。

總統並參觀「童軍總會第25、26屆成果展」，以及「和平使者計畫MOP」、「無具野炊」、「從布章看世界」、「全球 永續攜手童行」及「省力起重工程結構」等園遊會攤位，了解童軍活動。