國寶演、「國民爸爸」顧寶明今(19日)傳出病逝，享壽72歲，2012年他上《SS小燕之夜》時和老友金士傑大聊婚姻與生活，給人硬漢形象的顧寶明當時自曝，10多年前父親過世時，他人在北京拍戲，當下人都傻了，悲痛到無法自己，金士傑便將顧寶明擁在懷裡安慰，引來導演梁志明虧兩人好像是前世夫妻。

顧寶明和金士傑歷年常在舞台劇交手，兩人在戲裡是冤家，曾在果陀劇場《動物園》裡咆嘯互罵笨蛋、畜生，甚至大打出手，戲外感情卻好到不行，不僅常打情罵俏，遇到彼此脆弱的時候也會互相幫助，當年劇團慶祝演出17場成功，金士傑為顧寶明貼痠痛貼布舒緩疲勞，邊貼還曖昧說：「這小白肉嫩嫩、軟軟的！」，接著貼上後又撕下，讓顧寶明痛到不行，顧寶明也逗趣反罵：「你根本不是體貼我！是玩弄我！」

顧寶明被封國民爸爸，和劉若英、Ella、小嫻、張韶涵都合作過。（圖／中時資料照片）

當時顧寶明透露，多年前兩人曾跟劇組到大陸拍戲，突然得知父親驟逝噩耗，但他因工作脫不了身，無法回台，金士傑暖男性格上身，不僅出借肩膀，還將顧寶明報在懷裡安慰，兩人被揶揄是中年版「斷背山」，導演梁志明更虧說：「他們不知哪輩子是夫妻。」

顧寶明與金士傑同台畫面成追憶。（圖／中時資料照片）

金士傑當時也說，和顧寶明思想很合，說：「他（顧寶明）好像都了解我在想什麼！」，顧寶明也認為金士傑每件事都想得周到，一句台詞可以搞一小時，行動力強但深思熟慮，才顯得像慢郎中，兩人一快一慢，繼互補又融洽，唯獨顧寶明看不慣金士傑太省，20年前寇世勳不要的戲服，他撿來穿，到現在還不丟，而如今兩人同台的畫面，隨著顧寶明過世已成追憶。