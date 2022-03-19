蔡英文總統今出席「台北海洋科技大學創校56週年校慶暨海洋事業夥伴締盟典禮」時表示，海洋是臺灣最重要的出路，政府近年來積極推動海洋事務，加強培育海洋人才；在臺灣海洋事務的發展道路上，感謝台北海大的支持，努力培育海事和商業的專業技術人才。

總統致詞時表示，她還記得2016年當選總統後，參加了學校的50週年校慶，當時就深刻感受到，校方非常努力落實學用合一，為學生提供專業的課程訓練，強化跟職場的連結。

總統指出，過去6年來，台北海大不斷進步成長。除了持續推動產學合作，學校也從技術學院升格為科技大學，致力於充實教學資源和研究能量。她要感謝林世宗董事長、林俊彥校長，以及所有教職同仁的付出，為臺灣培育許多專業人才，進而促進臺灣海洋產業的發展。

總統說，台北海大跟臺灣海洋大學、高雄科技大學，共同組成了「海洋聯盟」，宣示今年為「海洋教育元年」。不論是針對海洋政策、海洋科學或航運領域，3所學校都會加強合作交流。同時，學校之間也能跨校修課，共享各類訓練設備。相信透過跨校的緊密合作，互相交流資源，將提供學生更多元豐富的學習機會，對於臺灣的產業發展，也會有更大的貢獻。

總統強調，海洋是臺灣最重要的出路，這幾年來，政府成立海洋委員會，積極推動海洋事務，也設立了國家海洋研究院，加強培育海洋人才。在臺灣海洋事務的發展道路上，她要再次感謝台北海大的支持，努力培育海事和商業的專業技術人才，並祝福校務蒸蒸日上，持續蓬勃發展。