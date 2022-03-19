外界關心台中市捷運藍線設站爭議是否生變？台中市長盧秀燕今天表示，中捷藍線計畫目前在交通部跟行政院審查，如果交通部跟行政院有意見可以退回或修改；但是市民在看，這條路線是經過公聽會徵求大家意見所訂，如經過民眾公聽會所訂的路線，行政院或交通部有意見，可能要好好向民眾說明，為何推翻民意改線。

立法院副院長蔡其昌說，主政機關在市政府，整體規畫不會是交通部，審查是在交通部；這件事怎會又推給中央，不是怪中央、就是推給別人，這不是做事情的市長應有的態度，人民有意見再溝通，人民有質疑解釋清楚，真的有犯錯就改進，這就是做事情的態度。

蔡其昌抨擊指出，當一個市長要有肩膀，要會做事、要能承擔，要解決問題，只要有問題就怪別人，推給別人，不是要修法、就是要中央？

蔡其昌反問說，請問盧市長？這捷運規畫、場站設置是市府規畫的，市府規畫人民有意見，難道不需要再跟人民溝通一下，將意見整合、問題解決、找到共識，這不是一個當市長該做的嗎？市長不是整天言不及意，整天作秀！