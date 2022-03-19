熱門劇集《華燈初上》第三季完結篇昨上線，劇中兇手身分終於曝光，不少民眾怕被「劇透」而選擇熬夜追劇，官方臉書也呼籲觀眾不要透露劇情，但仍有少數網友惡意暴雷，引發觀眾不滿。精神科醫師指出，惡意暴雷是一種優越感作祟的表現，過度自戀背後可能是自卑的反應，為了尋求成就感而用錯了方式，並提醒大家一笑置之，「不用為此生氣，只會死一堆細胞！」

網友惡意暴雷《華燈3》 精神科醫曝背後1心態

《華燈初上》第三季上線沒多久，批踢踢八卦版就出現不少惡意暴雷文，故意在標題寫出劇中兇手名字，或是「借討論之名行暴雷之實」，不少人因此意外得知結局而抱怨連連。精神科醫師楊聰財說，有些人喜歡表現自己很優秀，想呈現自己比別人厲害，可能因此做出暴雷舉動，或是講一些預測的話，讓別人肯定。

馬斯洛需求層級理論共分為5個層次，從低到高依序為生理需求、安全需求、社會需求、尊重需求，最後才是自我實現。楊聰財指出，有些過度自戀的其實是「自卑」的反應，也許生活上沒有其他值得肯定的地方，因此選擇在網路世界尋找成就感，想要達到自我實現目的，卻用錯了方式。

面對這類優越感作祟的人，楊聰財建議「保持距離以策安全」，如果相處時覺得不舒服，就盡量減少互動，不需要被對方隨意蠱惑起鬨，更不用為此生氣。他笑說「生氣只會死一堆細胞，還會得失智症！」即使被劇透也不要動怒，不妨一笑置之。