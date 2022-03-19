網友現身曝光真實身分。(取自國防部發言人臉書粉專)

陸軍六軍團206旅步3營首梯「史上最硬教召」，連續14天不休假，白天操練8小時、晚間操練2小時，於昨(18日)下午4點於桃園蘆竹營地解召。國防部發言人臉書粉專昨也曬出多張解召畫面，引發網友關注的是，其中一張圖說寫著「家長迎接解召後的教召員回家」的照片，竟釣出照片女主角現身回應「我是太太不是家長啦」，意外引發討論。

國防部祭出「1年1召、1次14天」新制教召，首批約400多名召員接受訓練，包括長達22公里的行軍、野外宿營及實彈射擊等，訓練項目難度都有提升，因此被外界稱作「史上最硬教召」。

國防部發言人臉書粉專指出，全體召員的認真投入，展現保國衛民的決心與實力，國人都有看見！「自己的國家，自己守護！」期望大家回歸日常生活中，仍繼續支持全民國防，共同為守護國家安全齊心努力。同時曝光「家長迎接解召後的教召員回家」、「陸軍206旅新制教育召集訓練由各連連長宣布解召命令」、「海軍陸戰隊新兵訓練中心後備旅步兵第一營順利解召」等等畫面。

然而，在畫面中的女子其實並非召員家長，而是召員的另一半，更親自現身留言寫下「我是太太不是家長啦」，還附上一個哭笑不得的符號，意外引發網友們關注。有人就留言說，「朝聖推」。