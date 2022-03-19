女網友收到一張收據，仔細一看其中的款項發現，自己竟然在過去2年替副卡繳了2年的會費，因為她一直以為商業會員的主卡與副卡會費是分開的，沒想到因為當初辦卡的時候沒看清楚，勾選了「自動扣款」的選項，讓主卡與副卡的會費都由同一帳號支付，讓她超級崩潰，如今也討不回過去繳過的錢了。

一名女網友昨在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，近日收到一張帳單才驚覺自己竟幫替副卡多繳了2年會費，共3600元。因此她才知道，商業會員的主卡如果是設定用信用卡自動扣款，那每次扣款的時候，也會一起扣掉副卡的會費。

辦好市多副卡每月多繳3600元。（圖／翻攝自好市多商品經驗老實說）

女網友驚訝地說，她一直以為自動扣款就是扣主卡的會費而已，前2年都沒有注意到這件事情，直到現在才發現。最尷尬的是，其中一張副卡其實2年都沒用了，但對方沒有去退卡，等於她這2年都白繳錢，如今似乎也討不到錢了。

女網友補充說，致電好市多客服以後，對方表示今年的會費，只要主卡的持有人在3月底之前，去好市多賣場的櫃檯辦理取消副卡，那就可以退還今年的會費，不過，前2年的會費就只能放水流了。貼文引起網友討論，「就是因為這樣，我才不敢拉不認識的人辦副卡」、「現在就不再借任何人辦副卡了」。

女網友也說，問過賣場的服務人員以後，才知道沒有設定自動扣款的話，商業會員的主卡和副卡是各自分開付的，但當初辦的時候，櫃台要他們溝選自動扣款的時候，也沒有特別提醒說會連副卡的會費一起支付，而他們自己也眼瞎沒注意到。

而好市多規定商業會員每年會費為1150元，申辦主卡以後，最多可以辦理6張副卡，每一張卡片的會費是900元，並擁有一張免費的家庭卡。