72歲國寶級喜劇演員顧寶明驚傳病逝，他的妻子和小孩都陪伴在旁，家人、親友及戲迷們都感到不捨。果陀導演梁志民稍早在臉書證實，寫道「我們敬愛的顧寶明寶哥，在今天早上因心肺衰竭，告別了人生舞台。」，顧寶明在戲戲圈多年，是無數演員的大前輩，多年來他始終敬業如一，令不少圈內人讚賞。

回顧他過去因舞台劇《接送情》和郎祖筠、陳樂融一同到《小燕有約》作客，聊起在劇場發生的趣事，張小燕在節目中提到好友顧寶明，之前看劇只見他已經高齡，仍然像猴子一樣跳上跳下，顧寶明坦言那場戲很累人。

郎祖筠提到她去看顧寶明主演的舞台劇，謝幕時顧寶明卻遲遲沒有現身，心裡滿頭問號，「我說奇怪，寶哥怎麼還沒出來。」結果等到顧寶明終於出現，讓大家都嚇了一跳，因為顧寶明的額頭血流不止，因為表演時撞到一個鐵杆。郎祖筠說，「下面觀眾都驚呼，他一邊擦就一坨衛生紙，就一直流……我嚇壞了。」

顧寶明則淡定表示：「還好沒什麼大事。」，被問到發生什麼事，顧寶明回憶當時情況：「暗燈嘛，我們要退場了，聽到乓一聲，唉呦！」，幽默自嘲輕輕揭過此事。

提起顧寶明的敬業，郎祖筠說顧寶明是在家裡都把功課做好的人，就會覺得「沒有跟上寶哥（節奏）會對不起所有的人。」，在一旁的顧寶明聽到默默插了一句「我也是這樣想的，我怕跟不上妳。」，冷面幽默逗得郎祖筠都不好意思了，在後生眼中幽默感十足，又讓人尊敬。

節目中放出顧寶明和郎祖筠舞台劇的精彩片段，其中顧寶明演技精湛，在舞台上哭彎了腰，令人大為感動。張小燕也被觸動到說「看這部戲要帶很多面紙去。」

顧寶明提起舞台劇，言語質樸，是用心演戲的好演員。（取自小燕有約Youtube）

顧寶明冷回「帶條毛巾。」，將自己的優異表現簡單帶過，對自己的表現輕描淡寫，只默默將所有事情做到最好，不擅言詞卻能得人敬重，如今留下多部優秀作品，專業的身影將長存觀眾心中。