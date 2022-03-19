大陸國家主席習近平與美國總統拜登18日晚間進行視訊通話，關鍵在討論俄烏戰火議題。同時拜登也重申不支持台獨，堅持「一個中國政策」，對於通話是否對兩岸關係有所牽動，國民黨國際部主任黃介正解讀，我們應有的認識，就是「丟掉幻想，面對現實」。對兩岸的「四不一無意」，「莫闖紅線，不撞護欄」。
黃介正19日在臉書發文指出，美國對兩岸的「四不一無意」，可歸納為幾點，第一，不尋求與中國大陸打新冷戰；第二，不尋求改變中國體制；第三，不尋求通過強化同盟關係反對中國；第四，不支持台獨，及無意與中國大陸發生衝突。
黃介正並表示，基本上就是「莫闖紅線，不撞護欄」。對台方面：政策不變，要有信心，但別想太多。對陸方面：趨近認同習近平所倡「中美新型大國關係」：不衝突、不對抗、相互尊重、(就缺)合作共贏。最後，他強調，台灣方面對此事應有的認識，就是「丟掉幻想，面對現實！」
值得注意的是，黃介正日前也曾指出，由俄烏戰爭可發現，經濟安全、資訊安全、能源安全很重要；若沒有好的經濟、資訊被破壞或能源趕不上，「有軍隊有什麼用？一樣是斷垣殘壁」；所以整體國家安全不只是軍隊的勇猛作戰，全民都應有這樣的認識。
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