比起白飯，多了油香和醬汁的雞肉飯和滷肉飯，都是台灣的經典小吃，也各有擁護者，營養師林俐岑除了以健康觀點分享兩者差異外，也特別點出滷肉飯的爆肥關鍵，並提醒3種人最好少吃。

林俐岑在臉書粉專PO文指出，雞肉飯主要是運用低脂的雞胸肉，及少量雞油所製作而成，熱量及油脂相對較低；滷肉飯則是運用較高飽和脂肪的豬後腿及豬油製作而成，油量較多，相對的熱量也較高。而在其它營養價值上，滷肉飯的蛋白質和碳水化合物也略高於雞肉飯。

因此，林俐岑特別點名「患有三高和心血管疾病」、「想要增肌減脂」以及「腸胃道疾病」，像是膽結石、膽囊切除、消化吸收不佳或消化道術後的人，平常要少吃滷肉飯。

另外，無論是吃雞肉飯或滷肉飯，建議再搭配植物性蛋白質，像是滷豆腐，以及一份不額外淋醬的蔬菜，會更健康。最後林俐岑強調，最重要的是依照自己身體狀況挑選適合的食物，只要不過量，什麼東西都可以吃。