為了推廣食物森林的起源，新竹市立動物園規畫了一系列免費教育課程，其中，適逢園內的生態祕境「食物森林」首次收成，園方特別推出幫動物加菜啦等3個主題活動，計有6個梯次、大小朋友各60個名額，讓親子共享大自然之美。

動物園長楊礎遠表示，食物森林為新竹市立動物園裡的生態祕境，位於河馬樂樂展場對面森林，裡面栽培的每個植物都與動物、昆蟲息息相關，除了維持動物新鮮直送廚房的概念，增加作物多樣性，還有戶外蝴蝶蜜源區及獨角仙復育區，讓動物園內的食物森林成為1個兼具教育性、生態性、休憩型的環境教育場所。

為了推廣食物森林的起源，動物園規畫了一系列免費教育課程，透過活動中親子互動參與，帶領民眾一同為動物園內的動物盡心力，加深市民對於新竹動物園的連結，也將愛護環境、生態保育、循環永續等觀念帶給民眾。

楊礎遠說明，此次活動有3個主題，包含3月26日「幫動物加菜啦！食物森林自然教育活動」，一起動手摘取植物，幫動物加菜，了解各種食物的營養成分以及動物們的食性需求，親手為動物們準備新鮮的蔬食大餐並了解土地與動物息息相關、學習自然的永續運作機制。

4月9日「鋤禾日當午！食物森林自然教育活動」，歡迎大小朋友來體驗小小農夫，此活動會介紹各種作物的成長條件及喜歡吃這些植物的動物們，並可現場種植動物可食的植物喔！。

4月24日「公民科學家─動物生態調查教育活動」，人人都可以是科學家，人人都可以觀察了解生態的變化，以食物森林及周遭作為樣區，畫1條穿越線，實際執行生態調查，實際體驗昆蟲學家的研究方法，以了解本地生物及生物多樣性的意義。

動物園補充，適逢食物森林作物收成，新竹市立動物園誠摯邀請大小朋友一同參與課程，從實際操作認識豐富有趣的自然環境與生態保育的重要性，3個主題共計有6個梯次、120位名額（大人60位、小朋友60位），活動將於20日下午1點開放網路報名，歡迎有興趣的民眾上網報名，活動詳情請上「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」臉書粉絲專頁查詢。