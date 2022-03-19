新路線651路公車將於23日通車，6點前班次就增為六班，讓甲安埔市民通勤更方便。（市議員吳敏濟提供）

海線大甲、大安、外埔是台中市偏遠地區，為解決居民往返市區就學與上班、就醫等需求，市議員吳敏濟為民請命成功爭取651路公車，將自23日起由大甲區公所發車經外埔，從后神路上國道，途經各級學校、醫院、捷運站與商圈等，以利甲安埔居民往返市區更便利。中市公捷處副處長陳文政說，651公車將於23日通車，6點前班次就增為六班，讓甲安埔市民通勤更便利。

吳敏濟說，甲安埔在台中西北偏遠處，因捷運要開到甲安埔還遙遙無期，為避免被邊緣化並縮短往返市區動輒兩個多小時的搭乘時間，他在市議會提案公車上國道；因受限於現有路線與班次無法滿足民眾需求，加上許多外埔鄉親反映，他經兩年努力，從市場調查、路線會勘並與交通局多次討論，成功爭取到651這班新幹線公車。

吳敏濟指出，651路公車將從大甲區公所發車，經轄區中小學到外埔，上國道後進入市區，提供就讀一中、女中、台中科大、中國醫大等各級學校，或是到市區就醫的民眾，甚至前往商圈購物或轉搭捷運的市民，都能從海線出發搭乘可說是相當方便，亦能彌補現有新幹線公車的不足。

坐上輪椅升降機試乘的民眾開心的說，她以前都不敢坐車因無障礙公車較少，有651後就能開心地到市區看醫生或是買東西。就讀台中女中的林姓同學認為，很多同學上下課都要請爸媽載來大甲很不方便，以後就能在家附近搭車是通勤學生的一大福音。

陳文政強調，甲安埔在縣市合併後議員陸續爭取4條新幹線公車，市民使用率相當高，尤其154最熱門，但早上6點前僅兩班，很多民眾反映上不了車運能明顯不足；新路線651路公車將於23日通車，6點前班次就增為六班，讓甲安埔市民通勤更方便。