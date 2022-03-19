據可樂旅遊大數據發現，去年除撇除三級警戒及不宜出遊時期，半年間前往桃園觀光超過3萬人次，其中龍岡地區也有近萬名旅客到訪，顯見其觀光人氣。可樂旅遊近期再度與桃園市政府觀光局攜手合作，推廣富民族色彩「龍岡米干節」活動，融合地方節慶與特色文化推出系列遊程及節慶限定的米干節體驗券，讓旅人享受2小時滇緬風情體驗，還有今（19日）即將開幕的「異域故事館」專屬導覽服務，團體1日遊程最低299元，2日遊1088元起。

桃園市政府觀光旅遊局為將滇緬泰特色文化行銷給國人，配合魅力金三角商圈、忠貞市場及將開館的異域故事館，打造專屬的「龍岡特色旅遊」，以補助案形式與可樂旅遊共同規劃米干節團體遊程及限定體驗票券，帶民眾聽異域孤軍的故事，走進忠貞市場認識南洋食材，進入清真寺學參拜，與雲南姑娘學打歌、做涼菜；其中米干節最負盛名的「潑水節」、「火把節」兩大祭典的節慶活動也於4月16、17日盛大登場。

可樂旅遊也集結周邊景點、美食、住宿等元件，串聯在地魅力、異國風情兩大核心，推出「龍岡好好玩」、「桃園住一晚」、「桃園搶便宜」、「龍岡好食在」、「連休瘋桃園」等5系列共13條團體遊程，並為喜歡自由行的民眾規劃「文化體驗課程」，像是民族服飾穿戴、忠貞新村米干DIY、異域故事館導覽和八妹婆婆創藝過橋米線美食等；可樂旅遊也將在4月11日至4月15日的龍岡米干節期間，包下體驗課場次讓遊客參與。