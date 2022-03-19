振興五倍券使用期限將至4月底截止，據財政部統計尚有15％紙本券、約147億元尚未使用。包括晶華(2707)、老爺酒店集團、太子(2511)旗下台北時代寓所及王品(2727)、三澧企業等連鎖飯店及餐飲集團，均趁勢加碼推出五倍券相關優惠方案，於淡季搶攻晚鳥商機。

晶華至4月30日推出「振興消費．千元Fun送」，其中住房方面規畫「振興入住1+1」專案，消費者持不限面額的振興券入住，可用5000元的專案價享有精緻客房買一晚送一晚，相當於每晚入住只需2500元，再享?麗廳自助早餐買一送一。

此外，持任一面額振興券至台北晶華館內餐廳或住宿消費，可獲得2張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，可憑券在「晶華會App」平台上的五倍券振興專區享有餐飲、客房、精選備品及美食外帶等商品的消費折抵，最高回饋近65折。

老爺酒店集團旗下台北老爺為力求突破疫情對都會商務型飯店影響，春季住房強調包裝內容豐富度及好康回饋多元性，持續經營紮根不同國旅客群。同時，配合消費券時效性加大回饋力道，將原五倍券方案「五五好禮相送」再升級，爭取最後一波消費券回流客群。

台北老爺至4月28日推出「春饗」一泊二食住房專案，結合吃到飽餐飲強項吸引年輕族群，3988元起即可享用住宿、早餐及價值3000元的雙人自助晚餐。同時，此方案開放使用國旅券、五倍券支付，不限金額及張數可再享房型升等，衝刺振興券最後兌換高峰。

而台北老爺原有五倍券方案「五五好禮相送」亦將回饋內容再升級，除了500抵用券、壽星加贈禮、身分證對號享升等及套房抽獎等好康不變外，更加碼贈送每套價值500元的「歐舒丹五件式沐浴組」乙套，加強體驗台北老爺尊榮住宿感。

而21日開業3周年的南港老爺行旅，至4月30日推出「3生有幸」優惠方案，入住旅人客房每晚2321元起，使用不限面額五倍券支付，可享住房第二間或第二晚半價優惠，搶攻晚鳥振興券商機。

太子旗下台北時代寓所亦推出「國旅、五倍券晚鳥優惠」活動，至4月底在官網或電話預訂適用專案並完成入住，結帳時使用國旅券或紙本五倍券的旅客，依使用票券面額可享有第二晚或同日入住的第二間房費相同折扣，每張訂單可使用1張、折扣上限1千元。

連鎖餐飲集團王品旗下和牛涮、藝奇、西堤至4月29日推出加碼活動，憑任一面額振興五倍券至門市消費2客套餐，和牛涮贈送日本頂級A5黑毛和牛一份、藝奇贈送海釣現流烤魚一份、西堤單客套餐免費升級肉量1.5倍的重磅肉肉控，贈菜份數依套餐消費客數累贈。

而三澧企業旗下5大餐飲品牌、全台42家門市，亦聯合推出第2波五倍券優惠，持任一面額紙本五倍券，至全台MO-MO-PARADISE、BELLINI Pasta Pasta、MOLINO、吉天麩羅，消費用餐滿1000元即贈500元電子優惠券，天吉屋消費滿600元即贈送200元電子優惠券。