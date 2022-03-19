美國職棒大聯盟結束封館後，各隊開始積極採購，和自由球員簽約。最新消息為市場上最大咖的游擊手柯瑞亞（Carlos Correa），已與明尼蘇達雙城隊達成加盟共識，簽下3年合約，總金額1.053億美元（台幣約29.8億元），平均年薪3510萬，刷新大聯盟內野手合約記錄。

柯瑞亞今年9月將滿28歲，過去7個球季都待在休士頓太空人隊，生涯至今133支全壘打、打點489、得分438，被譽為自由市場上最佳游擊手。他於去年約滿後拒絕老東家報價，選擇成為自由球員，並加入「吸血鬼」波拉斯（Scott Boras）團隊，放話要簽下一筆史上最肥的游擊手合約。

不過他老兄向來以大嘴巴聞名，也不怕挑釁客隊球迷，去年11月甚至出言嗆紐約洋基隊「永遠的隊長」基特（Derek Jeter）不值得拿5座金手套，把洋基迷氣得半死；他也在去年美聯冠軍系列賽開轟後不跑壘，先比一比自己手腕，大喊「It's My Time（輪到我了）」。

柯瑞亞不羈的個性和異於常人的自信，似乎為他的「薪情」投下變數。封館前傳出底特律老虎隊端出10年2.75億美元超級肥約，結果被他拒絕。美媒爆料柯瑞亞想要一筆比紐約大都會隊林多（Francisco Lindor）10年3.41億美元還高的合約，嚇跑不少總管；去年季後至今也只有德州遊騎兵隊以10年3.25億美元簽下席格（Corey Seager）。

大聯盟官網今引述多方消息來源，證實柯瑞亞在操盤手波拉斯建議下，先簽年薪破紀錄的3年短約，作法有點像包爾（Trevor Bauer）與洛杉磯道奇隊的模式，「先求有再求好」，若柯瑞亞打得好，也能跳脫原合約，再次投入自由市場。

比較讓人看不懂的反而是雙城，這兩年陸續送走王牌投手貝瑞歐斯（Jose Berrios）、MVP等級的唐納森（Josh Donaldson），就在各界認為制服組打算重建時，又出乎意料地簽下柯瑞亞，攪亂美中戰局。