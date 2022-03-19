藍營喊禮讓選高雄市長 柯文哲：最好連2024也禮讓我

台北市市長柯文哲、新北市市長侯友宜18日共同出席雙北交流平台會議，會後柯被問及國民黨可能禮讓他選高雄市長，當著侯的面笑回「最好2024也禮讓我好了！」港媒認為，柯此話雖看似戲謔，卻透露了他對自己下一步的大戰略，即2022拉垮國民黨累積談判籌碼，藉以爭取2024和民進黨一搏的機會，國民黨恐麻煩大了。

香港媒體《中評社》19日評論指出，國民黨四大公投、台中立委補選、台北立委林昶佐罷免案三場戰役皆輸，慘遭「三殺」，聲勢跌落谷底；國民黨不夠強，這也正是「藍白合」傳言甚囂塵上的主因。

評論表示，多項民調都顯示國民黨已被民眾黨追過，民眾黨顯然也沒打算讓國民黨喘息，今年底九合一大選，全台所有重要區域從里長到議員席次，全都「提好提滿」，甚至還積極拉攏藍營人士轉入民眾黨，目的就是要蠶食鯨吞國民黨，好累積2024和國民黨談判的籌碼。

對此，評論分析，從柯文哲的角度而言，若國民黨在年底選舉大勝，必將士氣大振，那2024就不可能禮讓他選，故柯希望國民黨愈來愈弱，屆時「柯X配」或「X柯配」才可能成局。這點從柯當著侯友宜的面，直接說出「最好2024也禮讓我好了」便可見端倪。