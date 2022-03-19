烏軍伏擊俄羅斯特戰部隊卡車

俄軍攻打烏克蘭進入第4周，顯得十分吃力，原本他們就沒有足夠的軍用卡車，以快速調兵，維持迅猛的攻勢。隨著戰爭規模擴大，烏軍和幫手摧毀了不下於485輛俄軍卡車，如今問題更是變本加厲。

據《富比士》（Forbes）雜誌網18日報導，俄軍有10支「物資技術支援」旅，負責將補給品，彈藥和新兵從鐵路線終點運送到前線，而烏克蘭所摧毀的卡車就占了其中的1/10以上。

隨著烏克蘭摧毀愈來愈多俄軍卡車，相關的短缺狀況也更嚴重，這在俄羅斯入侵的頭10天顯而易見。由於俄方開始將民用車運到戰區，顯示這可能是為了彌補軍用卡車折損所致。

如今這些民用卡車開始出現在前線附近，成了烏軍緩慢的大目標，甚至可能成為俄羅斯集用車隊的罩門。

俄軍向來不是為遠征行動而設計，俄烏雖然接壤，但烏克蘭是個大國。俄軍以北部的烏克蘭首都基輔，還有南部的港市尼古拉耶夫（Mykolaiv）為目標，至今推進烏境不超過50—60英里（約80—97公里），但就算是這樣，似乎對岌岌可危的俄方後勤系統也太遠了。