花東縱谷國家風景區管理處首次與航港局東部航務中心共同合作，於鯉魚潭風景區辦理水域活動安全救生演練，結合政府部門與旅遊業者的力量，共同守護遊客安全。（縱管處提供／王志偉花蓮傳真）

花東縱谷國家風景區「鯉魚潭」，也是鄰近北花蓮著名景點，龍舟競賽、紅面鴨、鐵人3項等國際大型活動，加上周邊快艇等遊憩活動，每年吸引100多萬名遊客造訪，今年縱管處與航港局及周邊業者合作，簽署互助意向書，共同協助船難救援、防範船污擴散等處理，提升水域與救護安全。

鯉魚潭位於壽豐鄉池南村鯉魚山腳下，因東傍鯉魚山得名，每年4至5月為賞螢季節，因有環潭、森林步道，吸引許多民眾踏青，潭面快艇、划船及踩踏船等親水設施也盛行，因時序入夏，鯉魚潭海上活動將逐漸熱絡。

觀光局花東縱谷國家風景區管理處長郭振陵指出，為維護遊客遊憩安全，縱管處、東航中心、鯉魚潭商圈發展協會、花蓮縣消防局第二大隊壽豐分隊與在地各船艇業者簽署合作意向書，借助航政及消防單位專業訓練，提升業者第一線緊急應變處理能力，降低旅遊意外。

他說，訓練內容包含消防人員實際教學CPR（心肺復甦術）及AED（自動體外去顫器），載客小船船外機著火後救援處理、船外機滲油至潭面時，如何應用攔油索及吸油棉等進行後續處理等水上救生演練。

針對國內旅遊人數增加，縱管處全面加強景點防疫措施，除要求水域業者落實實聯制、量體溫、勤洗手，並加強救生衣、浮具及小船等設備消毒，提升遊憩安全品質，讓遊客都能開心出遊、平安歸。