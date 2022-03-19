1名女網友在《爆怨公社》發文，哥哥的女朋友來他們家過夜，竟偷用她的私密清潔液，遭抓包後還嗆說「那沒多少錢，借用一下又不會死，那麼激動幹嘛」原PO爆氣，上面還沾到頭髮，超噁心，網友們看到後紛紛撻伐：「叫她整罐買下來，個人用品給陌生人用過就覺得噁」。

抓到哥哥女友偷用她私密清潔液，上面還沾到頭髮，女網友爆怒反遭嗆：「那沒多少錢，借用一下又不會死，那麼激動幹嘛」。（翻攝自臉書爆怨公社）

1名網友日前在《爆怨公社》發文寫下哥哥和女朋友是遠距離戀愛，每週五他女友都會來到原PO家住到週日，平常沒什麼不好印象，就見面會打招呼的程度，直到上個月開始原PO發現自己私密清潔液疑似有遭人使用過的痕跡，找哥哥來問話後發現，竟是他女友用的，還用了不只一次。

當下哥哥小聲地說：「只是剛好這次回家沒帶到保養品，所以才去妳房間拿」，但他女友卻回：「那個又沒多少錢，借用一下又不會死，那麼激動幹嘛」，令原PO暴怒發文詢問大家，這樣的行為不誇張嗎？上面還沾有他人的頭髮，超級噁心。

貼文一出，引起網友暴動：「叫她整罐買下來⋯個人用品給陌生人用過就覺得噁，反正沒多少錢」、「私人物品真的無法接受共用」、「窮到連保養品都買不起，便利超商旅行組，要用要借要問，基本禮貌都沒有，這種要當你嫂嫂你哥還好嗎？」、「不問而取謂之偷，不請而進謂之賊，你還等什麼？還不報警抓人？沒多少錢？沒帶不會自已買？私密處清潔液被用過了妳還敢用？就不怕得病？如此不禮貌之人，嫁進妳家之後，只怕會把妳當成毒姑上網抱怨吧」。