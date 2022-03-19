喜劇泰斗顧寶明心肺衰竭過世，享壽72歲，蔡康永19日出席「影視聽名人堂」活動，提到自己首部執導的電影《吃吃的愛》，當初費了很大的力氣請到顧寶明演出，但後來因為劇情的改變無法把他演出的部分剪進去，「我有親自跟他道歉 覺得很遺憾，很可惜那次沒把他精彩的表演讓大家看見」。

蔡康永說稍早聽到消息時非常難過，「剛才聽到消息非常難過，我們可以溫暖地理解為一直保持對前輩的關心和注意，不像以前我們很常會錯過前輩演員的生命狀態，所以才能感受到他們帶來傑出表演，這是一件值得欣慰的事，當然對於生命的告別我們需要一直學習」。

顧寶明今傳出驟逝。（圖／中時資料照片）

至於是否考慮將該片段釋出？蔡康永提到這段時間常看見自己因為《康熙來了》出現在網路上，「當然很引以為傲很多上新聞的人都上過我們節目，很多材料有機會讓大家拿出來回味，我覺得所有的片段都應該交給像影視廳中心這樣的單位，讓他有機會可以保存下來」。