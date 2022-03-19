新北市某安親班的顧姓男老師2017年至2020年間涉嫌猥褻國小女童小花（化名），利用小花詢問功課的機會，分別用手指夾住對方乳頭，還用手撫摸對方下體，小花事後情緒崩潰，向母親哭訴後報警求助，而小花母親開庭時更當場崩潰，直言「都是我的錯，我太信任老師了」。新北地院近期依妨害性自主罪，判處顧男1年2月徒刑，得易科罰金42萬元，全案可上訴

判決書指出，顧男老婆、女兒都在小花的安親班擔任老師，小花指控，顧男在她小學四年級時擔任班級老師，但卻趁著詢問功課的機會，隔著衣服伸手夾她的乳頭，甚至用手指頭隔著褲子撫摸她的下體，但當時她因為害怕，沒有立即向爸媽反映，也不知道這種行為是性騷擾。

小花母親表示，女兒從三年級就曾反映老師會用手觸摸胸部，2020年暑假女兒跟朋友去老師家住，未料回家後就大哭稱不要去老師家，在她追問下，小花才提到，老師會掀她的上衣彈胸部，還摸下體。小花母親更當庭哭泣表示，當她看到小花示範老師是如何猥褻她時，才知道發生大事了，並向法官直言「我也要崩潰了，都是我的錯，我太信任老師了」。

雖然沒有第三者當庭目睹，顧男伸手觸摸小花下體、胸部，但檢警曾對顧男實施測謊，皆屬不實反應，新北地院事後也詢問多位證人，小花皆有向其表達被猥褻一事，另外有另名女童也指控，顧男有摸她屁股、親嘴等猥褻行為。

法官依據證人證詞、測謊鑑定結果認為，顧男利用安親班老師的權勢及機會，先後對小花行5次猥褻，罔顧倫常，造成小花身心受創，因此依妨害性自主罪，判處1年2月徒刑，得易科罰金42萬元。不過，針對另名女童指控猥褻部分則因證據不足，判處無罪。