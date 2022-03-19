大陸新冠肺炎疫情持續，據大陸國家衛健委通報，統計18日全天新增2157宗本土確診，數量上仍以吉林省佔有1674例最多。另外單日也新增1713宗本土無症狀感染者。值得注意的是，18日再出現有2人染疫身亡案例，均為吉林的本土個案。回顧大陸上次通報死亡個案還是2021年1月25日，當時死者也是吉林的本土個案。

大陸國家衛生健康委員會19日通報，18日統計31個省市自治區與新疆生產建設兵團報告新增確診病例2228例。其中境外輸入病例71例，含14例由無症狀感染者轉為確診病例。

而新增本土確診案例則為2157例，其中含26例由無症狀感染者轉為確診病例；新增無症狀感染者1823例，其中本土1713例，並以吉林537例、上海366例為案例較多的主要城市。

此外，累計收到港澳地區通報確診病例27萬4177例。其中，香港特別行政區27萬4095例，包含出院3萬2467例、死亡5401例；澳門特別行政區82例，當中出院79例。