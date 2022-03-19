桃園光華坑林道意外！男騎越野單車突倒送醫不治 14:382022/03/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時，疑似身體不適，突然倒下，送醫後仍不治。(翻攝照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時，疑似身體不適，突然倒下，送醫後仍不治。(翻攝照片) 52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時，疑似身體不適，突然倒下。車友見狀趕緊報案，雖緊急送醫，但仍宣告不治。警方目前通知家屬、車友製作筆錄，並報請檢方相驗釐清死因。 據了解，黃姓男子假日與友人至桃園市龜山區振興路379巷底山區騎越野腳踏車，10時許在騎乘途中，突然身體不適倒地不起，車友立即將人抬到空曠處立即報案求援。警消趕到現場將黃男由救護車送往醫院搶救，最後仍宣告不治。 寵子無極限！兒酒駕撞死老婦落跑 苗栗父子坦承燒車滅證 身分曝光！苗栗老婦遭撞慘死 酒駕軍人燒賓士滅證謊稱被偷 #桃園 #光華坑林道 #車友 #越野單車 #黃姓男子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 維樂發表虎年生肖自行車坐墊 車友尖叫收藏 19:422022/03/08 財經 竹縣羽球館傳OHCA 119空中指導CPR救回 10:582022/03/04 社會 愛車失竊女心急報警求助 法鬥犬這舉動助破案 10:072022/03/01 社會 桃機跳電峰迴路轉 疑電纜遭破壞 04:102022/03/15 財經焦點 百餘名車友抗議恢復區間測速 新北警：恢復後事故率下降8成 13:212022/02/28 社會 醉女2次亂打110只因心情差想訴苦 下場曝光 12:192022/03/12 社會 女大生騎車身體不適蹲坐機車踏板 暖警主動關心協助 12:332022/03/16 社會 台東愛的騎跡 重機夫妻環台100圈 04:102022/03/01 地方新聞 台中夫妻持刀互砍 2人頸部中刀 岳母目睹驚恐報案 11:542022/03/19 社會 假擄人嚇壞民眾 警攻堅見惡作劇送辦 04:102022/03/17 社會新聞 求職淪詐騙車手「2天領近300萬」她報案自保竟遭警拒絕 20:382022/03/08 社會 遭冒名賣醫療品 工研院報案 04:102022/03/04 地方新聞 北宜區間測速 百名車友揪團抗議 04:102022/03/01 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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