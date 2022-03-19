52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時，疑似身體不適，突然倒下，送醫後仍不治。(翻攝照片)

52歲黃姓男子19日早上在龜山光華坑林道騎越野單車時，疑似身體不適，突然倒下。車友見狀趕緊報案，雖緊急送醫，但仍宣告不治。警方目前通知家屬、車友製作筆錄，並報請檢方相驗釐清死因。

據了解，黃姓男子假日與友人至桃園市龜山區振興路379巷底山區騎越野腳踏車，10時許在騎乘途中，突然身體不適倒地不起，車友立即將人抬到空曠處立即報案求援。警消趕到現場將黃男由救護車送往醫院搶救，最後仍宣告不治。