針對義大利藍姓富商和台灣詹姓空姐爭女案，大法官憲法法庭18日裁定暫停執行交付女兒給藍男。但這個裁定一出，立刻使基層法官炸鍋。一名曾擔任家事法官長達十年的律師就指出，無論各種角度分析，憲法法庭都不該打開這個個案審查的大門，如此將形同設立第四審，各審級法院的裁判都可能隨時再被推翻或停止執行。

這位律師指出，當許多基層法官還在努力尋求讓裁判合乎國際公約的精神，當事人與律師也都在一、二、三審間針對公約戮力攻防時，憲法法庭大法官雖然還沒有針對富商空姐爭女案違憲審查表示意見，但這個暫停執行的效果等同宣告台灣司法跟海牙公約的精神還有一段距離。

此外，基層法官們辛辛苦苦開庭調查，面對雙方當事人當面審理，指派社工、家事調查官、程序監理人做足各種調查，最後被大法官憲法法庭來一個全盤推翻，心酸誰人知？希望大法官們不要因為該案是指標性、高度媒體專注的案子才介入，會讓自己受理案件的門戶大開。