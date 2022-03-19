110學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽首日，佛光大學王竫婷、張欣然因為學生證漏蓋下學期的章，儘管賽前火速處理，但仍趕不上開賽，佛光在少了2位學姊帶領下，學妹們努力表現，可惜62比88無落敗，緣扳倒頭號種子台灣師大，20日只能爭季軍。

佛光大學教練楊淑淨表示，兩個隊上學姊老經驗，發生這樣的失誤實在無奈，她也深感抱歉，儘管大專體總根據國際規則，延賽15分鐘還是來不及，只能先缺席，不過學妹們努力扛起來，至於兩位學姊，在解決學生證問題後，季軍戰肯定出賽。

佛光在6強複賽慘輸台師大41分，此役在少了2位學姊的劣勢下，雖然未能取勝，但輸分比上次少，楊淑淨指出，主要是防守上採取「盯一四區域」策略，力求阻斷台師大徐詩涵串聯球隊攻勢，這樣的防守策略看來相當不錯，讓徐詩涵此役僅2分、2助攻，團隊也有10次抄截，可惜轉換快攻實得分效率不高，還是肯定球員努力。

楊淑淨也點名大一球員陳丁綺表現執得稱許，「丁丁每階段第1場賽事容易怯場，但在少了王竫婷、張欣然兩位學姊下，勢必需要她頂上來，我跟全隊宣佈王、張兩人無法出賽時，也先看了丁丁眼神有無膽怯，很開心她上場就忘了害怕，扛起責任。」

此役繳出15分的李宜樺表示，雖然少了王竫婷、張欣然兩位學姊，但大家互相鼓勵，謝謝隊友互相扶持，季軍戰繼續加油；貢獻14分的陳郁婷則說，全隊都是每天一起努力訓練，雖然戰力有缺少，上場就是專心做好該做的事。