蔡康永19日出席「影視聽名人堂」講座，擔任客座主持，與金馬新導演獎《美國女孩》導演阮鳳儀以及製片苗華川，暢談《美國女孩》拍攝歷程。聊起近況，他說正在籌備戲劇作品，但還不好意思說出口，因為八字還沒一撇，前陣子在家整理電影海報，這麼棒的海報不落入愛電影的人手中太可惜，於是就打電話給國家影視聽中心董事長藍祖蔚，「說我要捐海報，他就說順便過來主持，我就過來主持了」。

提到近日大S閃婚20多年前男友「酷龍」具俊曄一事，他笑曝當天在睡夢中整個人被嚇醒，然後告訴自己「你是寫情商書的人要鎮定一點」，確認後便立刻獻上了祝福，大S可能因為訊息爆炸，僅簡單回復「謝謝」，蔡康永甚至還跟友人說「這是我停掉《康熙》後，第一次那麼想再開起來，好想問他們到底發生什麼事，這件事沒有人好好訪實在太可惜了，我覺得藍大哥可以考慮名人堂有一集處理這件事」。

大S日前閃婚嚇到蔡康永。（圖／中時資料照片）

接著表示「很多喜訊對我來說很溫暖，這個對我來說則是很震撼也很刺激，燃起好多人心中那把熄滅的火，人生可以任性的時候要把握機會，積極爭取自己的幸福，一切的勇氣都可以得到回報，要做什麼趕快去做，不要再拖了」。

至有沒有意願主持2人的婚禮，他說「一切能夠為新人帶來祝福的方法，我都願意盡力而為」，還笑喊想在朋友圈中找精通韓語的人來當翻譯，「因為我上次請志玲新婚夫婦吃飯，沒請翻譯，志玲本人就很忙，要跟大家聊天又要充當翻譯，所以我覺得這樣一定要配一個專用翻譯」。