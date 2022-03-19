台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，今天洋溢歡樂氣氛，獲得第14屆萬和美展入選以上的得獎人，在開幕茶會暨頒獎典禮，接受來賓們道賀。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，今天洋溢歡樂氣氛，獲得第14屆萬和美展入選以上的得獎人，在開幕茶會暨頒獎典禮，接受來賓們道賀。（萬和宮提供／盧金足台中傳真）

台中市萬和宮麻芛文化館「創意藝廊」，天洋溢歡樂氣氛，獲得第14屆萬和美展入選以上的得獎人，在開幕茶會暨頒獎典禮，接受來賓們道賀。分獲國畫及書法類第一名的吳珮綺、楊尹茜都感謝，萬和美展讓藝術創作者有發揮空間，激發潛力。

董事長蕭清杰指出，已經338年歷史的萬和宮，特別重視鄉土文化藝術教育，舉辦萬和美展，感謝各界支持及藝術家們熱心參與，參賽作品水準得以一屆比一屆提高。他也謝謝歷屆評審委員公正、客觀評審，建立萬和美展的公信力及知名度。

催生萬和美展的台灣膠彩畫協會創會理事長簡錦清，感謝大家踴躍參賽，也謝謝蕭清杰及全體董監事支持，讓萬和美展一步一腳印，創造出今天的成果。他說，策畫萬和美展是壓力也充滿成就，因為看到美展參賽件數及水準，都不斷提升。

簡錦清指出，有些人怕沒得獎，不願參加美展比賽，其實應該抱著「只要比賽就有機會得獎」的信念。全力以赴。

他分享說，第39屆台灣省美展他優選，隔年落選，但不氣餒，因為「今年沒得獎，明年再來!」作為創作動力與經驗。

南屯區長林秋萬稱讚萬和美展是深耕藝術的重要搖籃值得肯定。

從第二屆即有同學參賽的台中監獄，由教化科長吳聲金、教師陳建富代表出席。他感謝萬和宮舉辦萬和美展，讓同學們有參賽機會。他特別舉出入選的同學，八、九年在獄中認真學畫的心境轉變，讓人動容。

此次東方畫會，第三名及優選各一人，入選10人，堪稱大贏家，畫會理事長「水墨行者」何木火大師也到場分享學員們的榮耀。

國畫第一名吳珮綺謝謝評審老師們的肯定，及一路上多幫助與鼓勵的師長們，以及感謝在背後一直支持的家人朋友，沒有他們一路陪伴，就不會有今天的成就。

吳珮綺說，得獎作品「推移的建築」，是以台中地區具有記憶性、充滿歷史痕跡的舊建築作為創作系列之一。

她於每日行走的台中巷弄間，在習以為常的生活周遭，看到許多由陌生到熟悉的特別老建築，進而延伸出對於家鄉記憶裡的獨特符號。

於是放慢腳步，仔細凝視著這些受過時間沖刷的老舊斑駁痕跡，透過膠彩礦物顏料層層做出肌理，並堆疊出她對建築深厚的情感，詮釋出建築經歷過的悠長時代。

她用不同視角觀看生活、記憶裡的建築物，建構出心中對於建築空間的依附感，傳達過去到現在的記憶情感延續，將承載著台中人集體共有的生活經驗與人文價值的老建築樣貌，用膠彩創作方式進行另一種形式的保存。

書法類第一名楊尹茜，感謝萬和宮舉辦此次比賽及評審們的肯定，她才有這個機會站在台上和大家分享。她說，這次得獎作品是寫張子壽感遇十二首錄四，主要是以沈尹默的筆意以四聯屏小行書呈現。會有這樣的構想是前陣子都在臨帖練小行書，包括沈尹默、米芾甚至是孫過庭書譜都縮小來練習。