大S因「電話號碼20年沒換」與韓團「酷龍」成員具俊曄舊情復燃閃婚，具俊曄9日以「大S老公」身分高調撲台，礙於目前防疫規定，他一下飛機後就入住防疫飯店瀚寓酒店，如今隔離期將在明（20日）凌晨0點結束，身為小姨子的小S很期待和具俊曄敘舊，還打算邀他到帝寶豪宅作客，笑稱屆時會檢查姐夫在隔離期間有沒有好好練身材。

小S今表示跟新姐夫具俊曄敘舊的話，還要等他7天自主管理後才能見面，是否會邀請他到帝寶豪宅作客？她開心說：「將來勢必會安排吃飯見面啊，我這麼想見到他，不知道他有沒有好好聽我的建議在旅館裡好好地健身，到時見面我會好好檢查一下。」最後還補充，「而且蠻像看真人版的韓劇在我面前演出。」似乎滿心期望看見姊姊、姐夫20年重逢的畫面。

小S近期除了推出全新節目《小姐不熙娣》外，也忙著宣傳她的第二張創作專輯《elephant DEE的 demo Oops!》，隔離中的具俊曄日前於IG上PO出「九九乘法表」挑戰影片，替小S打歌，立即湧進超過10萬人觀看，更被網友喻為「國民姊夫」。

而具俊曄今上午現身飯店門口，上防疫專車做完PCR後就揮手離開，但他結束飯店的7天隔離期後，還需熬過7天的自主隔離期，才能與新婚妻子大S相見歡，對於會換其他飯店隔離或是回到大S的家進行自主隔離，都仍是未知數。