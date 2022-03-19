大陸新冠Omicron疫情爆發，地方基層官員竟趁火打劫假扮警察，順手牽羊。河北省河間市外宣辦官方微博「@微博河間」19日通報，近日，出現河間市臥佛堂鎮常村巡邏隊帶走民眾一頭羊，聲稱去做核酸，民眾不服，把現場側錄的影音內容上網，引發關注，經河間市成立聯合調查組，調查處理該事件及相關責任。公安機關發現，案件是常村村委會主任常海兵假冒警察糾眾所為，已依法立案偵查，9名涉案犯嫌已被依法採取刑事強制措施，常海兵也遭「雙開」，全案件正在進一步偵辦中。

經查，任丘市一陳姓牧羊人14日在本村與河間市臥佛堂鎮交界處放羊時，被臥佛堂鎮常村常海兵等9人組成的巡邏隊發現，並發生糾紛，巡邏隊以「給羊做核酸」為名帶走一隻羊。事後，陳某向公安機關報警。

經查，涉案人員駕駛仿冒警車，冒充派出所巡邏人員，侵害群眾利益，性質極其惡劣；鄉鎮黨委和公安機關對此事負有管理責任。

經河間市紀委監委研究，決定對常村黨支部書記兼村委會主任常海兵給予開除黨籍處分，責令其辭去村委會主任職務，對常志給予留黨察看處分，責令張有恆辭去村委會委員職務；對臥佛堂鎮黨委書記王海軍進行誡勉談話，給予臥佛堂鎮包聯常村工作的鎮人大副主席畢業超黨內警告處分；對河間市公安局分管派出所工作的副局長李猛誡勉談話，給予原任臥佛堂鎮派出所長王朝暉黨內嚴重警告處分並免去現任職務，給予現任臥佛堂鎮派出所長張俊良黨內警告處分。

通報反省，此類問題的發生，暴露出基層治理工作中存在著一些問題和缺失，個別基層幹部法紀意識不強、責任落實不到位。要以此為戒，加強基層管理，嚴厲打擊違法犯罪。