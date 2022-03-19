河北省河間市臥佛堂鎮常村村官糾眾假扮警察成真強盜，涉嫌以「要給羊做核酸檢測」為由，搶走牧羊，全案在撲朔迷離之際，大陸央廣網微信公號19日發布擲地有聲網評，發揮臨門一腳作用，讓一起可能「被和諧」的案件得以廓清，法辦咎責一批犯法失職人員。

網評指出，這是一個引人關注、令人疑惑、匪夷所思的事件。近日，有網友發布視訊，視訊中一名老人稱「七八個開警車、穿制服的巡邏人員」以防疫為名牽走他的羊，稱「要給羊做核酸檢測」。隨後，網上流出一份疑似事發地河北省河間市臥佛堂鎮發布的「情況說明」，稱視訊中穿制服、牽走羊的人不是派出所人員，是該村防疫巡邏人員。「情況說明」還給出了解決結果：該村付給老人羊款2600元，老人表示諒解。但這份文件未蓋章，也沒有落款。

網評分析，事件前後有兩個階段，都可謂荒誕離奇、撲朔迷離，多處疑問待解。老人所言是否為真？穿制服的人到底是誰？是「順手牽羊」還是真要給羊做核酸？老人拿到賠款是否為真？這賠款又是「賠」的什麼？到底是有人炒作，還是確有其事？

網評質疑，「老人的羊被穿制服的人牽走」「給羊做核酸」，光這兩個離奇的要素就足夠引發廣泛討論。事件關係群眾切身利益，關係到政府形象與公信力，含糊不得。網民的關切亟需得到回應，一個個疑問亟待解釋清楚，事件的真相必須公之於眾。若確如視訊和「情況說明」所言，該受到處分的也必須給個說法。

網評發現，然而，有媒體聯繫臥佛堂鎮政府黨政辦，一工作人員表示，「是有這事，目前公安機關正在調查，調查結果我們會及時對外公布。」記者詢問河間市互聯網資訊辦公室，工作人員稱，此事他們不知道，「情況說明」他們也沒見到。而那份沒有落款的「情況說明」中卻稱，臥佛堂鎮「接到河間市委網信辦輿情通知後，迅速展開調查」。

網評總結，各方說法不一、矛盾重重，事情撲朔迷離，亟需全面調查解開疑問，還原真相，用權威、公開的結果給關切事件發展的線民一個交代。只有客觀真實的資訊，才能消除疑惑、消滅謠言。期待當地相關部門盡早給出調查結果。