楊瓊瓔指出，泰安火車站電梯啟用後，大幅提昇民眾選擇搭乘綠色運具，並為車站無縫轉乘機能提供更優質服務。（立委楊瓊瓔服務處提供）

后里泰安站是全台月台最高的火車站，月台高達14.62公尺高，相當於5層樓高，兩年前民眾向立委楊瓊瓔陳情，指泰安車站電梯經常故障，將近1年不能使用。立委楊瓊瓔19日說，經台鐵更換為新式無機房式電梯，18日下班前取得電梯使用許可證，今天重新啟用，讓地方鄉親都十分開心。

台鐵局后里車站站長莊明華說，泰安車站原電梯為油壓式，因使用20餘年故障頻繁，對乘客造成不便，故更換為新式無機房式電梯；泰安車站5樓電梯井需加高1.2公尺，以符合相關法規，工程金額450萬，工程於2020年7月27日開工，18日完成行政程序後，19日重新啟用。

陳本添指出，泰安車站電梯更新後送安檢時，發現消防安檢圖資審核與車站現況不符，加上管理人交通部鐵路管理局，因尚未重新申請安全檢查取得新使用許可證，為維護民眾安全電梯設備先行停止使用；經他與楊瓊瓔協調市府都發局督促台鐵局儘速向檢查機構申請安全檢查取得許可證。

泰安社區發展協會理事長劉雪美表示，泰安、公館地區有很多長者或腿腳不好的民眾，希望台鐵可儘速啟用電梯、服務民眾；19日啟用當地民眾都非常的開心，她常透過泰安車站搭車到台中火車站或太原車站；過去每次還要爬5層樓，就得中途停下來好幾次，才能順利抵達月台。

楊瓊瓔強調，電梯正式啟用後，搭乘民眾不必再提著大包小包、一步一步，慢慢往上爬，行動不便的長者不用再倒著走。這部新式無機房式電梯，至少可使用20年，將可強化泰安車站旅運設施的便捷性，滿足旅客無障礙需求，大幅提昇民眾選擇搭乘綠色運具，並為車站無縫轉乘機能提供更優質服務。