小米旗下的親民機種Redmi Note系列，日前又再推出全新Redmi Note 11 Pro 5G與Redmi Note 11 Pro，同步祭出5G、4G雙版本，均搭載1億800萬像素主鏡頭、800 萬像素超廣角鏡頭及200萬像素微距鏡頭，Redmi Note 11 Pro更額外搭載200萬像素景深鏡頭，能提供自然的景深效果，更搭載了6.67吋FHD+ AMOLED螢幕、支援120Hz螢幕更新率，配備雙揚聲器，不管追劇、打手遊都能體驗更沉浸的享受。

Redmi Note 11 Pro提供極地白、星砂藍、石墨灰 3色，6GB+128GB 定價7999元，4月1日起至4月8日在開放預購，再享預購禮Redmi Buds 3 Lite，4月9日起陸續開賣。（小米提供）

Redmi Note 11 Pro 5G提供極地白、石墨灰、海洋藍 3色，6GB+128GB 定價8999元、8GB+128GB 定價9999元，4月1日起至4月8日在指定通路全面開放預購，再獲贈預購禮Redmi Buds 3， 4月9日起陸續開賣。Redmi Note 11 Pro提供極地白、星砂藍、石墨灰 3色，Redmi Note 11 Pro提供極地白、星砂藍、石墨灰三種配色，6GB+128GB 定價7999元，4月1日起至4月8日在開放預購，再享預購禮Redmi Buds 3 Lite，4月9日起陸續開賣。