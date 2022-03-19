射箭一直以來是新竹市傳統的體育強項，過去竹市自己育成的射箭國手就包括有林詩嘉與譚雅婷，近日竹市再誕生第3位國手，即是剛在世界中等學校運動會射箭國手選拔賽中以678分順利取得國手資格的香山高中學生蘇思敏，誓言要延續竹市射箭強權。

市府指出，同屬香山高中女子射箭隊的蘇思敏、林嘉妤、張家欣近日傳捷報，於111年度全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽重返反曲弓團體項目，為香山高中摘下睽違6年的高中女子團體組金牌，此賽事有國中、小、高中與大專共近2000人同場競技，新竹市脫穎而出，更在國中、小、高中組共奪下5金1銀5銅的成績。

而國小組由香山國小領軍，包括林品妍、林枃蓁、邵芃榛拿下國小女子組團體金牌，邵芃榛更拿下國小6年級組女子銅牌；國中組由富禮國中張琁、森麗恩、楊于芳奪下反曲弓女子組團體金牌、楊于芳更奪下7年級組反曲弓女子金牌。

森麗恩則拿下8年級組反曲弓女子組銀牌，在混雙中由三民國中韓晨晞、莊承駿奪下金牌、富禮國中潘宥心、林育暘銅牌，其餘個人賽事，富禮國中陳品安奪下反曲弓7年級男子組銅牌、林育暘則拿下反曲弓8年級組銅牌；高中組由香山高中於反曲弓高中女子團體組奪下金牌。

香山國小教練葉淑慧說，學校從100學年度成立射箭隊，選手們每天早上、中午及下課都要練習，周末假日更常要比賽、移地訓練等，訓練準度與穩定性，這場賽事能展現如此優異成績，除了家長的支持，更是選手願意犧牲休閒娛樂，靠平時穩紮穩打認真與堅持贏得的。

國中端的成績表現同樣優異，林詩嘉教練表示，張琁、森麗恩、楊于芳於團體賽是氣勢驚人，一舉拿下國女組反曲弓團體金牌，且7年級的楊于芳非常值得鼓勵，去年總統盃拿下雙金，事隔幾個月後面對全國青年盃也輕鬆拿下團體金牌及個人金牌。

另，三民國中韓晨晞、莊承駿以6比0直落三奪下國中混雙組全國冠軍，為三民國中射箭隊記上歷史的一筆，非常不容易。

教育處長賴榮光表示，市府近年持續推動射箭項目的軟硬體設施，完成體育四級培訓制度，並爭取到富禮國中射箭館的設立，希望能培養出更多國際級的射箭好手，也持續舉辦的全國射箭區域性對抗錦標賽等賽事，讓基層選手能夠同時與國內一流的國際選手譚雅婷、林詩嘉等同場競技，持續深根竹市射箭運動，以在地訓練，培訓國手級優秀選手為目標，為國家及新竹市爭光。