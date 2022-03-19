有些人看似好相處，但其實個性固執、脾氣很硬；也有些人舉手投足之間看似霸道，讓人感覺不好惹，但其實內心軟弱，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座男表面霸道，但經常雷聲大雨點小，千萬別被他們給騙了。

▍獅子座

獅子座天生具有領導氣質，不怒而威的強大氣場，給人一種天不怕地不怕的感覺。實際上獅子男相當重情重義，最大的弱點就是太在乎身邊的人，並且為了保持自己形象，經常打腫臉充胖子，很多事情明明自己承受不了，也會因為自尊心太強而硬撐。

▍白羊座

白羊男性格直爽，是典型的大男人主義者，想到什麼說什麼，學不會委婉，一點都不在乎別人的感受，相當霸道無情。但其實白羊男的霸氣也只是表現在口頭上而已，一旦遇到自己心儀的對象，就會一秒變身小綿羊，說話都不敢大聲，只要對方耍賴、撒嬌，白羊男就會馬上屈服。

▍處女座

處女男出了名的挑剔，太過追求完美的個性，讓人相處起來覺得備感壓力。但其實處女男表面的霸道只是為了保持威權形象，私底下卻有著一顆玻璃心，尤其是遇到解決不了的事情，他們內心就會變得十分忐忑，害怕自己做不好，將事情搞砸。

▍射手座

射手男個性我行我素、追求自由自在，經常不把人放在眼裡，外表看似霸氣，但其實一遇到困難，射手男就會變得畏首畏尾、不敢面對。原因在於，他們平常愛玩慣了，沒有處理事情的應變能力，導致在面對困難時容易無所適從，下意識就選擇逃避。