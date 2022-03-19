台中市一名視障者要前往公車站搭車，暖心員警協助過馬路，溫馨背影感動行經的人車。（民眾提供／盧金足台中傳真）

最動人背影！助視障者過馬路 中市暖警牽條條

台中市政府警察局第六分局永福派出所警員鄭喻升日前經過福科路與永福路口時，發現斑馬線前有1名視障者，獨自持手杖佇立許久，遲遲未通過馬路，因正值下班時段，往來車輛多且快速，該路況對視障者而言顯得險象環生，員警立即上前關懷協助。

該名視障者要前往公車站搭車，暖心的員警心想馬路如虎口，一般人過馬路都需要提高警覺，對視障者而言更是困難重重，主動表示要載她前往公車站，同時請線上巡邏警力駕駛巡邏車到場協助。

所長廖雲傑、警員李天祿接獲通報，立即趕赴現場，員警除載送該視障者至台灣大道、永福路口，也化身引路人，一步一步引導視障者過馬路、進車站直到搭上公車，該名視障者對於員警的協助感到相當感動。

警方呼籲，駕駛通過路口時應減速慢行，禮讓行人優先通行，落實「路口慢看聽，行人優先行」的觀念，大家共同建立良好的通行環境，保障交通安全。若民眾發現年長者或行動不便者需要協助時，及時給予幫助及關懷，讓社會處處有溫暖。