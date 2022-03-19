2022客家桐花婚禮一開放報名，36個名額秒殺。（謝明俊攝）

2022客家桐花婚禮一開放報名，36個名額秒殺。（謝明俊攝）

苗栗桐花客家婚禮將於4月23日在三義鄉西湖度假村舉行，苗栗縣長徐耀昌準備精美6禮送給新人。（謝明俊攝）

苗栗縣政府所主辦的2022苗栗客家桐花婚禮，日前接受36對新人報名，結果秒殺，桐花婚禮將在4月23日在西湖渡假村浪漫登場，讓新人乘著苗栗山城夏雪之際，與另一伴互許終身，縣府今年提供給新人價值17184元的「幸福6禮」給所有新人最誠摯的祝福。

今年邁入第17年的苗栗客家桐花婚禮，不但含有傳統客家風情，更是苗栗在地年度大事，將以隆重喜氣的客家盛宴，邀請新人們在盛開「桐」花樹下共「饗」盛宴。婚禮當天，新人們將隨著熱鬧客家八音引領進場，並依序體驗「上燈儀式」、「對拜儀式」等傳統客家禮俗，在眾人的祝福下，開啟美好生活的新篇章，同時也邀請全國民眾一起來西湖渡假村，共同見證這36對新人最溫馨浪漫的幸福時刻。

文觀局長林彥甫表示，桐花季節正是春遊苗栗的最佳時刻，苗栗桐花婚禮一直以來都是最熱門也是最搶手的活動。目前2022桐花婚禮報名人數雖然已經額滿，但有意成婚的新人，仍可上Accupass活動通網站─2022苗栗客家桐花婚禮候補專區進行登記，一旦有新人取消釋出缺額，馬上進行遞補，主辦單位並在第1時間通知。

2022年，有「喜事成雙」意涵，苗栗客家桐花婚禮將於4月23日在西湖渡假村浪漫登場，並邀請結婚超過25年和50年的金銀婚夫妻共同來參與盛會，希望能讓雪白浪漫桐花見證「白首偕老」的幸福意涵。

苗栗縣政府今年提供給新人價值17184元的「幸福6禮」，諧音象徵「一起一輩子」，包括「儷人之行─桐戀假期」西湖渡假村平日雙人住宿券乙張、「桐心知戀─新婚銀飾」乙份、「恩愛彌堅─手工蠶絲被」乙件、「桐享喜悦─陶藝對杯」乙組、「桐之祝福─喜餅禮盒」六盒「棗生貴子─喜米禮盒」乙盒。除了是獻給新人的新婚賀禮，亦象徵縣府給所有即將成婚的新人，最誠摯的祝福。